ثبات في أسعار الأسمدة مع بداية شهر سبتمبر

استقرت أسعار الأسمدة مساء اليوم الثلاثاء عند 4900 جنيه للطن في السوق الحرة، ويأتي هذا السعر مع بداية شهر سبتمبر الجاري.



وكشف المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك ثباتًا في أسعار سماد النترات، مساء اليوم الثلاثاء في السوق المصرية الحرة، حيث بلغ سعر الطن 4900 جنيه.



وأضاف "الدسوقي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن السعر المدعم للمزارعين يقل 1000 جنيه للطن، أي يصل للمزارعين بسعر 3900 جنيه، ولكنه يحقق خسائر للشركات؛ مشددًا على ضرورة تحريره؛ حتى تستطيع الشركات الالتزام بزيادة الطاقة الإنتاجية لها.



وتُنتج شركتا الدلتا والنصر للأسمدة التابعتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصنافًا متعددة من الأسمدة، منها النترات، حيث يتم توجيه الإنتاج للسوق المحلية، وتصدير نسبة مميزة للغاية للخارج.