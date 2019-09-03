ترامب يحذر من صعوبة التوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين إلى التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2020، حتى لا تواجه مفاوضات أشد صعوبة إذا أعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية.



وكتب ترامب على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «فكروا فيما سيحدث مع الصين عندما أفوز.. التوصل إلى اتفاق سيكون أصعب»، مضيفًا أن الولايات المتحدة تعمل «بطريقة جيدة في مفاوضاتنا مع الصين» دون تقديم أي عروض محددة. وقال إنه متأكد من أن الصين «ستحب التعامل مع إدارة جديدة».



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تغريدات ترامب تأتي في الوقت الذي يحاول فيه المسئولون الأمريكيون والصينيون التوصل إلى اتفاق حول جدول اجتماع مقرر بين الجانبين في وقت لاحق من الشهر الحالي، بعد رفض واشنطن لطلب بكين تأجيل فرض الرسوم الأمريكية الجديدة على السلع الصينية.



وبحسب بلومبرج فإن البيانات الاقتصادية الجديدة التي صدرت اليوم الثلاثاء قدمت دليلًا إضافيًا على ضعف الاقتصاد الأمريكي ودفعت أسعار الأسهم إلى التراجع.

يأتي ذلك في حين دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، حيث من المرجح أن تؤدي زيادة الرسوم بنسبة 15 %، التي تم الإعلان عنها سابقًا، على بضائع مستوردة من الصين تقدر قيمتها بـ 112 مليار دولار، لارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين على المدى المتوسط، في حين من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ رسوم إضافية بنسبة 15% على بضائع تقدر قيمتها بـ 160 مليار دولار في 15 ديسمبر المقبل، حيث سوف تستهدف سلعًا أخرى مثل الهواتف المحمولة الذكية وأجهزة اللاب توب والملابس.



وفي نفس الوقت، دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين، وتتراوح ما بين 5 و10%، على بضائع أمريكية تقدر قيمتها بنحو 75 مليار دولار.



يذكر أن واشنطن فرضت بالفعل رسومًا على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، مما دفع الصين لفرض رسوم على واردات أمريكية تقدر قيمتها بـ 110 مليارات دولار.