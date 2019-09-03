شهود ذبح موظفة حى الخليفة: الزوج صرخ وهو يهرب "قتلت الخاينة"

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام للنيابات الكلية، تحقيقاتها الموسعة فى قتل زوج زوجته الموظفة بحى الخليفة بسبب خلافات عائلية، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب واستدعاء أهل المجنى عليها والمتهم وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.



جاء فى مناظرة النيابة أن المجنى عليها سيدة فى مقتبل العقد الرابع من العمر ترتدى ملابس منزلية، ومصابة بـ٣ جروح طعنية فى البطن والصدر بآلة حادة تسببت فى حدوث نزيف دموى غزير أدى إلى توقف وظائف الجسم عن العمل.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهم «سيد»، ٣٣ عامًا، صاحب ورشة أحذية، وزوجته «منى»، ٣٢ سنة، موظفة فى حى الخليفة، كانا على خلاف دائم، وأن الزوج ترك منزل الزوجية أكثر من مرة، كما اعتاد الإساءة إليها ولسمعتها وابتزازها للحصول على أموالها لعدم امتلاكه مصدر دخل ثابتًا، وأثناء هروبه من المنزل عقب ارتكاب الجريمة كان يصرخ: «قتلت الخاينة» ليجد مبررًا لجريمته، وفق عدد من شهود العيان، فى أقوالهم أمام النيابة.



وقال شهود العيان إن المتهم كان يدعى أن زوجته تخونه وأنه كان يرى رسائل على هاتفها المحمول مع أشخاص مجهولين على مواقع التواصل الاجتماعى، لكنها نفت له معرفة من يراسلها، وعندما تعدى عليها بالضرب طلبت منه الطلاق واشتعل الخلاف بينهما حتى سارع الزوج إلى المطبخ وأمسك بسلاح أبيض «سكين»، وسدد لها عدة طعنات متفرقة فى جسدها أمام طفليهما.

وأضاف شهود العيان أنهم عندما رأوا المتهم يهرب وبيده سكين غارقة بالدماء، توجهوا إلى منزله فوجدوا جثة المجنى عليها ملقاة على الأرض فى صالة المنزل، فأبلغوا قسم شرطة الخليفة فانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ.

وانتقلت «الدستور» إلى شارع «الأجزخانة» فى منطقة «الإمام الشافعى»، حيث التقينا «محمد»، من جيران المتهم والمجنى عليها، الذى أكد أنهما متزوجان منذ ١٥ عامًا لكن خلافاتهما بدأت منذ ٦ أشهر تقريبًا، وأن المجنى عليها ذات سمعة طيبة بشهادة الجميع، وأنهم لا يعرفون السبب الذى جعل الزوج يتهم المجنى عليها بالخيانة، مشيرًا إلى أن الزوج طعن المجنى عليها أمام طفليها.

وقال «على»، موظف من أصدقاء المتهم، حضر أحد خلافات الزوجين، إن المتهم أخبره بأنه يشك فى علاقة زوجته بشخص آخر، وأنه تشاجر معها وتركت له المنزل أكثر من مرة، وحدث ذات مرة أنه تشاجر معها فى مناسبة «شم النسيم» بسبب إصرارها على اصطحاب جار لهما خلال نزهة بحجة أنه وحيد وزوجته مسافرة، وقالت له: «خليه يخرج يتفسح معانا عشان مراته مش قاعدة معاه ومسافرة البلد».

وذكر الشاهد أن المتهم أيضًا سبق وأخبره بأن زوجته على علاقة بأحد زملائها فى العمل، وأنه علم بذلك حين أخبرته نجلته بأن والدتها ذهبت لمقابلة أحد أصدقائها، فصفعها حتى لا تقول هذا الكلام أمام أى أحد، مشيرًا إلى أنه ذهب مع المتهم إلى منزله لمحاولة الصلح بينه وبين زوجته، لكن أسرتها أهانته وتعدت عليه بالضرب ووجهت له سيلًا من السباب والشتائم، خاصة شقيقها، الذى دائمًا ما كان يشتكى من سلوكه ومن تعديه عليها بالضرب.

وتابع الشاهد أن أهل الزوجة طردوا المتهم من منزله ذات مرة وكان ينام فى ورشته، حتى تدخل بعض الأصدقاء واستطاعوا إتمام الصلح بينهما.

وعن يوم الواقعة، قال: «كنت فى بيتى، وعقب أذان المغرب سمعت صوت صراخ عاليًا يأتى من العقار المقابل، وعندما ذهبت لاستطلاع الأمر وجدت صديقى يجرى فى الشارع وملابسه تغطيها الدماء، وفى يده سكين مطبخ، وتوجهت إلى منزله رفقة الجيران، ووجدنا زوجته ممددة على الأرض والدماء تنزف من رقبتها وكتفها ويدها حتى فارقت الحياة».

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالى يفيد بقتل زوج زوجته خلال مشاجرة بينهما فى منطقة «الإمام الشافعى» بالخليفة بالقاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وعثر على جثة الموظفة، بينما هرب المتهم فور ارتكابه الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه وإحضاره بناءً على إذن النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة.