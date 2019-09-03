بطل ذهبية الملاكمة: "أتمنى الحصول على وظيفة لائقة"

قال عبدالرحمن عرابي، الحاصل على ميدالية ذهبية في بطولة الألعاب الإفريقية، إنه يعد نفسه لدورة الأوليمبياد في طوكيو، المقرر إقامتها العام المقبل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عانى من صعوبات عديدة في سبيل تحقيق حلمه، ويتمنى أن يحصل على وظيفة تليق ببطل رفع اسم مصر.



وأوضح عرابي أنه لعب لصالح شركة "الشرقية للدخان"، مدة 15 عاما، لذا طالبهم بتعيينه في الشركة، موجها الشكر لنادي الشرطة حيث تم تعيينه بعقد مؤقت.

