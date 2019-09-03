الرئيس النمساوي يتقدم جنازة وزير سابق وقيادي حزبي

تقدم الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الثلاثاء، جنازة وزير الشؤون الاجتماعية السابق والقيادي بالحزب الاشتراكي، ردولف هوندستورفر.



شارك في الجنازة برجيتيه بيرلاين المستشارة الفيدرالية النمساوية، وفولفانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، وميخائيل لودفيج حاكم العاصمة فيينا، وعدد من القيادات السياسية.



أقيمت صلاة الجنازة في إحدى كاتدرائيات وسط العاصمة، ودفن الوزير السابق هوندستورفر في مقبرة فيينا المركزية.



وأثنى الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلن والمستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين على مسيرة عمل الوزير الراحل والذي كان يتمتع باحترام وتقدير كبيرين.



يذكر أن الوزير السابق رحل عن عمر يناهز 67 عاما، وقد نعته كافة الأحزاب والقوى الوطنية في النمسا.