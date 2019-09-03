تدمير عدد من المنازل جراء انفجار في بلجيكا
الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:06 م
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أعلنت سلطات الطوارئ في بلجيكا اليوم الثلاثاء، تدمير عدة منازل على أطراف مدينة "أنتويرب" الساحلية جراء وقوع انفجار.
وأوضحت سلطات الإطفاء - حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أنه أُنقذ شخص واحد من تحت الحطام، فيما يعتقد أنه يوجد المزيد من الأشخاص المحتجزين.
ولم يتضح بعد السبب وراء وقوع التفجير، وذلك حسبما أفادت السلطات.
وأوضحت سلطات الإطفاء - حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أنه أُنقذ شخص واحد من تحت الحطام، فيما يعتقد أنه يوجد المزيد من الأشخاص المحتجزين.
ولم يتضح بعد السبب وراء وقوع التفجير، وذلك حسبما أفادت السلطات.