تدمير عدد من المنازل جراء انفجار في بلجيكا

أعلنت سلطات الطوارئ في بلجيكا اليوم الثلاثاء، تدمير عدة منازل على أطراف مدينة "أنتويرب" الساحلية جراء وقوع انفجار.



وأوضحت سلطات الإطفاء - حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - أنه أُنقذ شخص واحد من تحت الحطام، فيما يعتقد أنه يوجد المزيد من الأشخاص المحتجزين.



ولم يتضح بعد السبب وراء وقوع التفجير، وذلك حسبما أفادت السلطات.