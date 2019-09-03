تفاصيل افتتاح أول مدرسة لتعليم صناعة الذهب والألماظ.. متاحة لـ3 محافظات

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل افتتاح مدرسة لتعليم صناعة الذهب والألماظ في مصر.



وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن معدات تصنيع الذهب غالية، لذا تأخر التفكير في إنشاء مدرسة لتعليم تصنيع المجوهرات.



وأوضح أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون بين الوزارة وأحد المستثمرين.



وأشار إلى أنه يتم استقبال الدفعة الأولى هذا العام، على أن تكون الدراسة 4 أيام في المصنع، ويومين في المدرسة، موضحا شروط التقديم للالتحاق بالمدرسة وهي: أن يحصل الطالب على مجموع أكثر من 220 درجة في الشهادة الإعدادية، واجتياز امتحان قدرات، مع تفضيل الإناث، بحد أقصى 100 طالب.



وأكد أن الطالب يحصل على مبلغ مالي شهري من جانب المستثمر بحد أدنى 300 جنيه، وتبدأ الدراسة يوم 21 سبتمبر المقبل.



ولفت مجاهد إلى أن مدة الدراسة 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم فني في صناعة الذهب والحُلي، وسيتم توفير وظائف لهم، معلنا أن طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فقط من يحق لهم التقدم للالتحاق بالمدرسة، عن طريق الذهاب لمدرسة العبور وتقديم الأوراق اللازمة.

