ترامب: مفاوضاتنا التجارية مع الصين تسير بشكل جيد

أكد الرئیس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد في الآونة الأخيرة.



وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "نحن نحقق نتائج جيدة في مفاوضاتنا مع الصين"، ملمحًا إلى أن الجانب الصيني يرغب في تمديد المفاوضات حتى الانتخابات الرئاسية في أمريكا على أمل أن تتغير الإدارة الحالية.



وأضاف: "سيحدث للصين عندما أفوز في الانتخابات المقبلة أن الصفقة ستكون صعبة للغاية".



وحذر ترامب، من أن الأمر سيضر الصين، وأنه "في غضون ذلك ستنهار سلسلة التوريد الصينية وستزول الشركات والوظائف والمال".



ورفعت واشنطن الأحد الماضي، التعريفات الجمركية من 10% إلى 15% على عدد من واردات الصين، على أن تدخل زيادة أخرى حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل.