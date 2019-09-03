النرويجي للاجئين: 3.7 مليون طالب بحاجة للمساعدة في اليمن

أعلن المجلس النرويجي للاجئين، أن نحو 3.7 مليون طالب بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم في اليمن.



وأوضح المجلس، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى المدارس في اليمن، وهناك ما يقارب مليوني طفل خارج المدارس ونحو 3.7 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة ليتمكنوا من العودة لمدارسهم".



وأضاف البيان: أن "ألفي مدرسة تضررت بسبب الحرب أو تستخدم لإيواء العوائل النازحة؛ كما أن آلاف المعلمين في اليمن لم يتلقوا رواتبهم منذ توقفها في أكتوبر 2016"، مؤكدا أن عدم دفع رواتب المعلمين يؤثر على حوالي 10 آلاف مدرسة وما يقرب من 4 ملايين طالب.