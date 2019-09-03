بث مباشر.. مناقشة الخروج من الاتحاد الأوروبي

فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في إقناع النواب في مجلس العموم في تجاوز ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في آخر جلسة للبرلمان قبل تعليقه بداية من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر.



وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جونسون فشل في إقناع المشرعين بتغير جدول الأعمال والتصويت على إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل 31 أكتوبر موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأضافت: أن جونسون يسعى للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وهو الأمر الذي رفضه المشرعون ما دفع جونسون لاتخاذ قرار تاريخي وغير قانوني بتعليق عمل البرلمان.



وأوضحت أن المعارضون لجونسون ليست فقط الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب العمال، وإنما مجموعة كبيرة من حزب المحافظين الحاكم.

الفيديو..

https:www.youtube.comwatch?v=3gRXsOEkaA4



