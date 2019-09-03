مكرم محمد أحمد يكشف المرشح الأقوى لمواجهة "ترامب"

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن إليزابيث وارن من أكثر الشخصيات المرشحة لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



ولفت مكرم خلال لقائه في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الحزب الجمهوري يلتفت حول ترامب، بسبب انخفاض البطالة لـ4%.



وتواصل السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن حملتها الانتخابية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمقررة في العام المقبل.



وتدعو وارن، للعمل على القضاء على الفساد المستشرى جراء اقتران المال بالسياسة، مواصلة هجومها اللاذع على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



إليزابيث عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ماساتشوستس وعضو في الحزب الديمقراطي.

