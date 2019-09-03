تراجع أسعار اللبن المجفف في الأسواق العالمية

كشف موقع "جلوبال دايري تريد" المتخصص في متابعة وتداول منتجات الألبان العالمية، عن تراجع متوسط سعر اللبن المجفف في السوق العالمية اليوم الثلاثاء إلى 3.073 دولار للطن تسليم 19 أكتوبر المقبل، مقابل 3100 دولار للطن في المزايدة السابقة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر سعر كمية التعاقدات للألبان المجففة تراجع اليوم بنسبة 0.8 %، في حين تراجع مؤشر السعر العام على موقع "جلوبال دايري تريد" بنسبة 0.4 % اليوم. وبلغ متوسط السعر العام على الموقع 32020 دولارا للطن.



يذكر أن موقع "جلوبال دايري تريد" تأسس عام 2008، وأصبح موقعا للتجارة الإلكترونية لمنتجات الألبان، حيث تستخدمه المئات من الشركات العالمية العاملة في هذا المجال لمعرفة الأسعار الاسترشادية لمنتجات الألبان في الأسواق العالمية، مع توفير فرص تداول جديدة.