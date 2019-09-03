الوزراء: نستهدف حوكمة منظومة الإفراج الجمركي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي يهم كل مصري، موضحا أن أهميته لا تقتصر على المستوردين والمصنعين، لأنه حتى لو كنت لست مصدرا ولا مستوردا بل مستهلك فقط، فإن ما تستهلكه من سلع مستوردة يأتي عن طريق الموانئ والجمارك، كما أن ما يتم استهلاكه من سلع مصنوعة في مصر فهو أيضا مصنع من مواد خام مستوردة.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، أن ملف إصلاح نظام الجمارك والموانئ المصرية يهم كل مصري.



وأوضح أنه تم الاتفاق على عدة محاور سيتم العمل عليها من أجل تسهيل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مشيرا إلى أن تسهيل هذه الإجراءات سيرفع من مستوى تنافسية الموانئ المصرية بالإضافة إلى أنه سيعمل على تخفيض أسعار السلع.



وتابع: "تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجان موحدة تضم كل الجهات للعمل على الإفراج عن الشحنات"، مؤكدا أننا نستهدف حوكمة منظومة الإفراج الجمركي وتسريع الإجراءات.

