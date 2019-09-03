"كارنيجي" يستعرض ثقافة الفراعنة في معرض لـ"المومياوات"

أكد موقع "تريب لايف" الأمريكي، أن هناك معرض مومياوات من المقرر إقامته في مركز كارنيجي للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع: أن هذا المعرض يضم تجمع كبير للمومياوات الفرعونية المصرية ولكن ليس لبشر، وإنما لحيوانات وكافة التحف ذات الصلة، والتي تم تجميعها على الإطلاق بولاية بيسبيرج الأمريكية.



وأضاف أن المعرض يضم 125 مومياء حقيقية من عدة حضارات وأهمها وأقدمها الحضارة الفرعونية، وسيتم افتتاحه يوم 5 أكتوبر في المركز، مع شرح تفصيلي لأصحاب المومياوات.



وأشار إلى أن المعرض يتضمن حياة القدماء من جميع أنحاء العالم سواء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو مصر القديمة، وسيتعرف الزوار على هذه الثقافات من خلال قصص عن المومياوات.

