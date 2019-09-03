رئيس الوزراء الفرنسي يتعهد باتخاذ إجراءات بشأن العنف المنزلي

وعد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء من الشركاء العنيفين أثناء إطلاقه فعالية من الجلسات التشاورية مدتها شهران حول هذه القضية.



وقال فيليب إن: "أعمال العنف المنزلي ليست نزاعات في العلاقات حيث يتقاسم الجانبان اللوم"، وأعلن عن تخصيص 1000 مكان إضافي كملاجئ للضحايا.



وأضاف فيليب أن العنف المنزلي غالبًا ما يكون عملية تحيز للسيطرة، راسخة بعمق في عقول الناس وعاداتهم حتى إن بعض الرجال اعتادوا على نوع من الإفلات من العقاب.



وتضغط الجماعات النسوية الفرنسية من أجل التحرك للقضاء على ما تسميه عمليات "قتل النساء"، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن 121 امرأة و28 رجلًا قتلوا على يد شريكهم أو شريكهم السابق في عام 2018.



ووعد فيليب بأن الحكومة ستتخذ إجراءات حتى قبل انتهاء الجلسات التشاورية، التي ستجري في جميع أنحاء فرنسا حتى 25 نوفمبر المقبل.