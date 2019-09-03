مقتل 14 شخصًا إثر انفجار لغم بحافلة وسط مالي

قُتل 14 شخصًا، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم يدوي لدى مرور حافلة كانوا يستقلونها وسط مالي، حيث تنشط مجموعات متطرفة، بحسب ما نقلت شركة النقل الخاصة التي تملك الحافلة.



وقال عمر ولد محمود المسئول في شركة النقل لوكالة "فرانس برس"،: "إن الحصيلة هي 14 قتيلًا، و8 جرحى إثر انفجار اللغم لدى مرور الحافلة على الطريق بين بلدة دوينتزا (وسط) ومدينة غاو كبرى مدن شمال مالي".