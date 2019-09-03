الترجي يعلن فترة غياب معز بن شريفية

أعلن نادي الترجي الرياضي، اليوم الثلاثاء، فترة غياب حارس مرماه معز بن شريفية بعد تعرضه لإصابة عضلية.



وقال الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحارس معز بن شريفية سيغيب لمدة 21 يومًا.



وجاء في بيان الترجي، أن معز بن شريفية سيخضع لفحوصات طبية جديدة لمعرفة تطور حالته الصحية وتحديد برنامجه التأهيلي.



يذكر أن المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، منذر الكبير، وجه الدعوة أمس إلى حارس الإفريقي، عاطف الدخيلي، لتعويض غياب معز بن شريفية (28 عامًا).

