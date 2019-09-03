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رياضة

لوكاكو وسانشيز يدعمان قائمة إنتر ميلان لدوري الأبطال

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:38 م
لوكاكو وسانشيز
لوكاكو وسانشيز
وكالات
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كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عن قائمة فريقه التي ستبدأ خوض مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد (2019-2020).

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الإنتر في المجموعة السادسة برفقة برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براجا التشيكي.

وجاءت قائمة النيراتزوري كالتالي:

"هاندانوفيتش - جودين - جاليارديني - دي فري - سانشيز - فيتشينو - لوكاكو - لوتارو مارتينيز - سينسي - رانوكيا - بوليتانو - أسامواه - لازارو - بورخا فاليرو - ديماركو - باريلا - باديلي - دي أمبروزيو - بيراجي - سكرينيا - بروزوفيتش - كاندريفا - باستوني".

فيما تواجد 5 لاعبين في القائمة الاحتياطية، والتي جاءت كالتالي: "إسبوزيتو - بيرولا - ستانكوفيتش - توماس ششيرو - جياكومو بوزر".

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