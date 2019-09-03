لوكاكو وسانشيز يدعمان قائمة إنتر ميلان لدوري الأبطال

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عن قائمة فريقه التي ستبدأ خوض مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد (2019-2020).



وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الإنتر في المجموعة السادسة برفقة برشلونة الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براجا التشيكي.



وجاءت قائمة النيراتزوري كالتالي:



"هاندانوفيتش - جودين - جاليارديني - دي فري - سانشيز - فيتشينو - لوكاكو - لوتارو مارتينيز - سينسي - رانوكيا - بوليتانو - أسامواه - لازارو - بورخا فاليرو - ديماركو - باريلا - باديلي - دي أمبروزيو - بيراجي - سكرينيا - بروزوفيتش - كاندريفا - باستوني".



فيما تواجد 5 لاعبين في القائمة الاحتياطية، والتي جاءت كالتالي: "إسبوزيتو - بيرولا - ستانكوفيتش - توماس ششيرو - جياكومو بوزر".

