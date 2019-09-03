الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة حوثية

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء إسقاط طائرة تابعة لجماعة الحوثي، والسيطرة على عدة مواقع في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال بيان للجيش اليمني إن طائرة حوثية مسيرة ذات مهام انتحارية استهدفت قرية آهلة بالسكان في مديرية حرض بمحافظة حجة، إلا أن الجيش الوطني تمكن من إسقاطها وتفجيرها في الجو لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأضاف أن هذه الطائرة هي السادسة التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.

وذكر البيان «أن أفراد الجيش الوطني نفذوا هجومًا ضد مليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة محاور، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع على تخوم مدينة حرض».

وقال إن «أفراد الجيش الوطني يواصلون حصار المليشيات الانقلابية في مدينة حرض تمهيدًا لتحريرها، مع العمل حاليًا على تأمين المناطق المحررة وتطهيرها من الألغام التي زرعتها عناصر الحوثيين».