الريال يستقبل خبرًا سارًا من معسكر بلجيكا

قرر الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي بقيادة روبرت مارتينيز، استبعاد إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد نظرًا لمُعاناته من الإصابة، التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم في تدريبات فريقه.



وسافر هازارد إلى بلجيكا ومعه نتائج الفحوصات التي حصل عليها من أطباء ريال مدريد، والتي تؤكد عدم قدرته على اللعب حاليًا، وكان لأطباء المنتخب نفس القرار بعد فحص اللاعب، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وتقرر عودة هازارد إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمواصلة التأهيل، حيث يسعى ليكون جاهزًا للمشاركة ضد ليفانتي في 14 سبتمبر الجاري.



وكانت هناك حالة من القلق داخل ريال مدريد، بسبب استدعاء هازارد للمنتخب للمشاركة في مواجهتي سان مارينو وأسكتلندا بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.