ألعاب نارية بسماء بورسعيد احتفالًا بافتتاح بطولة الشركات (صور)

أطلق منظمو بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها الـ 52 المقامة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، الألعاب النارية في سماء بورسعيد، احتفالا بافتتاح البطولة.



وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، قد وضعا شعلة البطولة التي تحمل اسم "هضبة الجلالة"، وقاما بافتتاح البطولة، وذلك بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، بحضور الدكتور حسنى غندر، رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات.



ويشارك بالبطولة 18 ألف لاعب ولاعبة، يمثلون حوالي 180 شركة عامة وخاصة، وهيئة ومصلحة يتنافسون فى العديد من المنافسات الرياضية والثقافية التي ستستمر حتي منتصف الشهر الجاري.