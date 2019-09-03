مشرّع سلوفاكي يخسر مقعده في البرلمان بسبب تصريحات عنصرية

خسر مشرع سلوفاكي ينتمي لأحد أحزاب اليمين المتطرف مقعده في البرلمان، بعد أن أيدت المحكمة العليا للبلاد إدانته بالإدلاء بتصريحات عنصرية.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في سلوفاكيا أيدت اليوم الحكم الصادر من محكمة أدنى درجة بحق المشرع ميلان مازوريك المنتمي لـ"حزب الشعب- سلوفاكيا لنا" لإدلائه بتصريحات عنصرية غير قانونية عن غجر الروما خلال بث إذاعي في عام 2016.



وأضافت "إيه بي سي" أن المحكمة قضت أيضًا بتغريم المشرع مبلغ 10 آلاف يورو، مضاعفة بذلك الغرامة التي أصدرتها المحكمة الأدنى درجة، مشيرة إلى أن تصريحات المشرع تضمنت الحديث عن "إرهاب الغجر" وحول أن غجر الروما "لم يفعلوا أي شيء أبدًا من أجل البلاد".



ويعد مازوريك أول مشرع سلوفاكي يخسر مقعده في البرلمان عقب صدور إدانة جنائية ضده.



وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء حزبه يستخدمون التحيات النازية، ويعدون حلف شمال الأطلسي "ناتو" جماعة إرهابية، ويريدون انسحاب البلاد منه ومن الاتحاد الأوروبي، كما يلقون بلائمة وقوع الجرائم على غجر الروما.