هان لاعب كوريا الشمالية ينضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة

انضم هان كوانج سونج، وهو أول لاعب من كوريا الشمالية يهز الشباك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إلى صفوف يوفنتوس حامل اللقب على سبيل الإعارة من كالياري.



وجاء اسم هان ضم قائمة اللاعبين الجدد التي نشرها النادي اليوم الثلاثاء رغم أن وسائل إعلام إيطالية، قالت إنه سينضم إلى فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا المشارك في دوري الدرجة الثالثة.



وانضم اللاعب البالغ عمره 20 عامًا إلى كالياري في 2017 وشارك لأول مرة في دوري الدرجة الأولى أمام باليرمو وسجل هدفه الأول في الهزيمة 3-2 على ملعب تورينو في أبريل من ذلك العام.



وأعير هان إلى بيروجيا في دوري الدرجة الثانية في موسمي 2017-2018 و2018-2019 وشارك في 36 مباراة وسجل 11 هدفًا.



ولفت هان الأنظار في كأس العالم تحت 17 في 2015 في تشيلي بعد أن بلغت كوريا الشمالية دور الستة عشر.



كما تألق في بطولة آسيا تحت 16 في 2014 في تايلاند، بعد أن هز الشباك في جميع المباريات التي شارك فيها مباراة باستثناء مباراة الدور قبل النهائي وقاد كوريا الشمالية للتتويج بعد الفوز 2-1 على كوريا الجنوبية، حيث سجل الهدف الأول في النهائي.