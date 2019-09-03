الوزراء: الرئيس التنفيذي للبنك الدولي أشادت ببرنامج إصلاح الاقتصاد المصري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي، شهدت منذ عدة سنوات مراحل الاتفاق على برنامج إصلاح الاقتصاد المصري وهي لم تتوقع النجاح الكبير الذي حققه تنفيذ هذا البرنامج.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية DMC: "أن كريستالينا جورجيفا ذكرت في حديثها مع رئيس الوزراء اليوم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أصبح نموذجًا يحتذى به ومرجعية في الإصلاح الاقتصادي لابد أن يتم تدريسه.



وأوضح أن السيدة "جورجيفا" تسعى للترشح إلى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن هدفها من الزيارة هو طلب الدعم لهذا الملف، ليدعمها رئيس الوزراء الذي أشاد بالمؤهلات التي تمتلكها كريستالينا ووعد بالنظر بشكل إيجابي لملف ترشيحها.



