ريال مدريد يفسخ عقد لوكاس سيلفا

فسخ نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عقد لاعب الوسط لوكاس سيلفا بالتراضي بين الطرفين.



ووفقا لصحيفة "آس" فإن سيلفا بات من حقه الرحيل لأي ناد في صفقة انتقال حر.



وقضى سيلفا المواسم الثلاثة الماضية معارًا لنادي كروزيرو بعد موسم واحد قضاه معارًا في مارسيليا الفرنسي.