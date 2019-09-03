شباب "تحيا مصر" في جامعة الدول العربية لبحث سبل التعاون

اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، وفد من "شباب تحيا مصر"، مع مسئول ملف المبادرات الشبابية في إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، أمل خالد، لبحث سبل التعاون بين الجهتين.



بدأ اللقاء بمناقشة عدد من الأنشطة والمشروعات المُخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة.



ورحبت ممثلة الجامعة العربية بالمشروعات المعروضة، والاستعداد للتعاون المتبادل، مشيدة بالمستوى الثقافي والفكري في طرح الأفكار المقدمة.



فيما جاءت مناقشة الاستعداد لمشاركة الكيان الشبابي في فعاليات أسبوع التنمية المستدامة في نسخته الثالثة، والذي يُقام في الفترة من 3-6 نوڤمبر من العام الحالي، وهو أحد أهم المحاور التي تناولها الاجتماع، والتنسيق لمشاركة فعالة لـ"شباب تحيا مصر".



يُذكر أن "شراكة متكاملة من أجل تنمية مستدامة"، هو عنوان الأسبوع الذي تتبناه جامعة الدول العربية للسنة الثالثة على التوالي.



شارك في الاجتماع ممثلًا عن شباب تحيا مصر، مصطفى بلتاجي ممثلًا عن مجلس الإدارة، والمهندس كريم طه النائب الثاني باللجنة العليا للاختبارات، وعنان البصيلي رئيس مكتب العلاقات الدولية، ود.هدى رأفت رئيس المركز الإخباري ممثلًا عن المكتب الإعلامي، وبيتر نبيل ممثلًا عن مكتب الشئون القانونية.