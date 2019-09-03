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عالم

كواليس زيارة أمير الكويت إلى واشنطن

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:28 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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كشف السفير الأمريكي لدى الكويت لورنس سيلفرمان، تفاصيل زيارة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 12 سبتمبر الجاري، مستعرضًا أبرز الملفات التي سيتم طرحها بين الجانبين حسبما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.

"الأزمة الخليجية"
استهل السفير الأمريكي حديثه معربًا عن خيبة أمل بلاده لاستمرار الأزمة الخليجية، متوقعًا أن يبحث أمير الكويت والرئيس ترامب أفضل السبل لاستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي وحل الأزمة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته بمناسبة انتهاء فترة عمله، إلى مساندة بلاده لجهود الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة ودعم الحل الداخلي، لافتًا إلى أن الأزمة الخليجية ستكون حاضرة في جدول أعمال الزيارة.

"اجتماعات ترامب"
وأوضح "سيلفرمان"، خلال المؤتمر الصحفي، أنه لن تكون هناك جلسات للحوار الاستراتيجي خلال زيارة أمير الكويت إلى واشنطن، لكن ستكون هناك اجتماعات مع الرئيس الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية وأبرز الملفات على الساحة الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الزيارة الرسمية ستشهد توقيع بعض الاتفاقيات التي نتجت عن الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي انطلق عام 2016 وبلغ عدد الاتفاقيات آنذاك 20 اتفاقية، ومنذ انعقاد الحوار الثالث في مارس الماضي في الكويت كانت هناك 5 فرق عمل تعمل طول العالم لإعداد هذه الاتفاقيات من الجانبين.

"تأمين الملاحة"
وتطرق السفير الأمريكي إلى الحديث عن التحالف البحري وحماية طرق التجارة، إذ قال "سيلفرمان": "إننا في نقاش مستمر مع الجانب الكويتي لحماية الملاحة في المنطقة من خلال الاجتماعات العسكرية، والدول جميعها تود ضمان الملاحة البحرية والتأكد من سلامتها لنقل البضائع"، مشيرًا إلى وجود دعم من بعض الدول لهذا التحالف وبعض الدول الأخرى ما زالت هناك محادثات مستمرة معها، ومن الضروري أن تكون هناك جهود دولية لتحقيق هذا التحالف.

"محادثات إيران"
وفيما يخص الشأن الإيراني، أعاد "سيلفرمان" ما قاله الرئيس الأمريكي عما إذا كان هناك تغيير في السياسة الأمريكية تجاه إيران بعد تصريح الرئيس ترامب حول إمكانية فتح حوار مع إيران "من الاستعداد للجلوس وفتح محادثات دون شروط مسبقة"، مؤكدًا أنه من الضروري وجود تغيير في السياسة الإيرانية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار.

"القضية الفلسطينية"
ونوه السفير الأمريكي إلى وجود مناقشات بين البلدين حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه تم تناول الشق الاقتصادي في جلسات الحوار التي عقدت في البحرين مؤخرًا، كما أوضح أن الولايات المتحدة ستقدم مقترحات جديدة حول هذا الصراع بعد الانتخابات الإسرائيلية، لافتًا إلى دعم بلاده لإعادة المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية.

"التعاون العسكري"
شدد "سيلفرمان" على أن التعاون العسكري بين البلدين لا يتعلق فقط بتوفير المعدات، لكنه يعنى في رفع كفاءة القوات المسلحة الكويتية، موضحًا أنه على الرغم من تأكيد واشنطن التزامها بأمن الكويت، إلا أنها مهتمة للغاية برفع جاهزية هذه القوات.

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