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عالم

الاحتلال يكشف موقع تصنيع صواريخ لحزب الله

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:27 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أقام موقعا لإنتاج صواريخ دقيقة قرب بلدة النبي شيت في البقاع، مشيرا إلى أن إيران تزوّد حزب الله بمعدات خاصة وتقدّم الإرشادات لإنتاج الصواريخ الدقيقة.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن حزب الله أنشأ موقعًا مخصّصًا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة في البقاع اللبناني كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وتم مؤخرا رصد عمليات إضافية تهدف لاستخدامها كموقع لإنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة.

وأضاف البيان "في إطار هذه الأعمال يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة ويتم نقل المعدّات الخاصة والحساسة إلى الموقع الذي يقع شمال النبي شيت عدة مجمعات معدّة لإنتاج المحركات والرءوس الحربية للصواريخ ذات القدرة على الاستهداف الدقيق لنحو عشرة أمتار".

وزعم جيش الاحتلال أنه من أجل إنتاج الصواريخ، تزود إيران الآلات الخاصة، والإرشادات للعاملين في الإنتاج، وهي ترافق العمليات في الموقع بشكل دائم لما لهذا الموقع من أهميّة عُليا لمشروع الصواريخ الدقيقة بالنسبة لحزب الله.

وأكد البيان أن نشطاء من حزب الله أخلوا في الأيام الأخيرة، معدات خاصّة وغالية الثمن منه، خوفًا من استهداف المكان، ونقلوا المعدات إلى ممتلكات مدنية في لبنان، ومنها في العاصمة بيروت.

ونشر حزب الله أمس تسجيلا مصورا يظهر استهداف مركبة اسرائيلية عسكرية في تكذيب لرواية الاحتلال بعدم وقوع خسائر في صفوفه جراء هجوم حزب الله الأحد الماضي.

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