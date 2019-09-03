الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصليب الأحمر: نحتاج فهم ما حدث في مبنى المحتجزين بذمار اليمنية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:26 م
الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
أ ش أ
طباعة
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك حاجة لفهم ما حدث على وجه الدقة فيما يتعلق بقصف مبنى ذمار باليمن وكان يضم نحو 170 محتجزا.

وأشارت اللجنة - في بيان صدر في جنيف اليوم - إلى أن قصف المبنى أسفر عن مقتل وإصابة جميع المحتجزين بداخله إثر انهيار البناية متعددة الطوابق، لافتة إلى أن 40 ناجيا من المحتجزين يخضعون للعلاج، بينما يفترض مقتل باقي المحتجزين على الرغم من عدم الإعلان عن أرقام مؤكدة للضحايا حتى الآن.

وأضافت اللجنة الدولية أن متطوعي الهلال الأحمر اليمني كانوا قد بادروا بالمساعدة في انتشال الجثث من تحت الأنقاض قبل أن تصل الآليات الثقيلة إلى الموقع للمساعدة في أعمال الانتشال.

وذكرت اللجنة أنه من المحتمل أن يستغرق العثور على جميع الجثث عدة أيام، منوهة بأن فريقا تابعا للجنة قد انتقل إلى موقع الحادث وقدم الفريق الذي يضم طبيبا شرعيا مائتي كيس للجثث وإامدادات طبية تكفي لعلاج حتى مائة شخص إصاباتهم حرجة.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن فرانز رواخنشتاين إن مشهد الدمار الهائل للموقع كان مفجعا وإن هجوم الأحد يبعث برسالة تذكير قوية بأن قواعد الحرب تقضي بعدم جواز استهداف أي شخص أو شيء بالهجمات سوى الأفراد العسكريين والأعيان العسكرية،إضافة إلى أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لكف الأذى عن المدنيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية كالمحتجزين.

وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للشرق الأدنى والشرق الأوسط فابريزيو كاربونى إن التحاور مع الأطراف بشأن الطريقة التي تسير بها العمليات العسكرية هو جزء حيوي من عمل اللجنة الدولية، مشددا على تذكير الدول والأطراف الأخرى بمسؤولياتها في هذا الشأن، ولفت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبق وزارت المحتجزين في هذا المرفق والذين لقوا حتفهم في الهجوم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى لمدة 3 شهور

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

منذ أقل من ساعتين

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

"التعليم": قبول 2578 طالبا وطالبة في مدارس المتفوقين

بروتوكول حكومى أمام "الوزراء" الأسبوع المقبل لاسترداد أموال المعاشات

رئيس "البنك الدولي" تطلب من السيسي دعمها في انتخابات "صندوق النقد"

5 شروط لفصل الموظف المقصّر.. "مدونة السلوك" تكشف التفاصيل

منوعات

سرقة لوحة من أعمال فنان الجرافيتى بانكسى فى باريس

دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض

إلزام المدارس الفرنسية بوضع العلم الوطنى فى الفصول

تراجع الأرباح المجمعة لليابان بسبب الحرب التجارية

كشكول

جامعة الإسكندرية تشارك في أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

"التعليم" تقبل 2578 طالبا بمدارس المتوفقين للعام الدراسي الجديد

دراسة: الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لأمراض القلب

جامعة الزقازيق: دورة تدريبية عن تربية السمان ضمن خطة تطوير "تل روزن"

إسلام سياسي

عبود الزمر: قُربى من الإخوان علمتنى أن سياستهم لا تطاق

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

وزير الزراعة يكلف “مايسة لطفي” مديرا لمعمل الزراعة العضوية

توفير زى مميز لسائقى القطارات بالسكة الحديد

القوى العاملة: التحول الرقمي يخدم المجتمع بإنجاز أعماله في سهولة ويسر

تعرف على خطوات التصويت في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

الأحد.. «الإسلام وأصول الحكم» على طاولة مركز دال للأبحاث

عثمان وبلبولة يحاوران إبداع سلوى بكر في الربيع الأول.. 9 سبتمبر

«الهناجر» يحتفل بفوز أبنائه بجوائز المهرجان القومى للمسرح

«الثقافة» تسلم شهادات تقدير لعروض المهرجان القومى للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك