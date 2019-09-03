بلماضى: التواجد فى قائمة الفيفا لأفضل المدربين أمر رائع

وصف جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، ترشيحه ضمن قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأفضل مدرب في العالم بالأمر الرائع.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «التواجد في قائمة تضم مدربين كبارًا ومشهورين مثل الألماني يورجن كلوب والإسباني جوسيب جوارديولا والفرنسي ديديه ديشان ومدربين آخرين أمر رائع».

وأضاف: «أقولها صراحة: أنا لا أهتم كثيرًا بالجوائز الفردية، وأفضل الحديث عن عمل الطاقم الفني وليس شخصًا واحدًا، ما يهمني هو العمل اليومي الذي أقوم به، وكيف أتقدم بفريقي».

ورشح «فيفا» بلماضي الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، ضمن قائمة من عشرة مدربين لجائزة أفضل مدرب في العالم، قبل أن تستقر القائمة النهائية على ثلاثة مدربين هم كلوب مدرب ليفربول وجوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والأرجنتيني ماوريسيو

بوكيتينو مدرب توتنهام الانجليزي.