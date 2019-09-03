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اقتصاد

الليرة السورية تبلغ أدنى مستوياتها في السوق السوداء

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:22 م
الليرة السورية
الليرة السورية
وكالات
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انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء، وفق ما أفادت نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية الثلاثاء.
ومنذ نهاية العام 2018، بدأت الليرة السورية تفقد مجددًا وتدريجيًا من قيمتها في السوق السوداء، إذا بلغ سعر صرف الدولار الثلاثاء 650 ليرة.
وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الالكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي "إنه المعدل الأدنى في التاريخ"، مشيرًا إلى أن "الانخفاض حاد" كون سعر صرف الدولار كان يبلغ 500 ليرة في شهر ديسمبر 2018.
وحدد المصرف المركزي السوري بدوره السعر الرسمي لسعر صرف الدولار بـ434 ليرة.
وقبل إندلاع النزاع في مارس العام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلًا ملموسًا على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص المداخيل والايرادات وانخفاض احتياطي القطع الاجنبي. وتخضع سوريا أيضًا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.
وعددت نشرة "سيريا ريبورت" عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخرًا، لافتة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور كون "بيروت تعد سوقًا أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني" للقيام بعملياتهم التجارية.
كما أشارت إلى "شائعات قد تكون لعبت دورًا سلبيًا خلال الأيام الماضية وتتعلق بوجود توترات بين الرئيس السوري بشار الأسد وقريبه رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أكثر المستثمرين نفوذًا في البلاد".
ولفتت النشرة الاقتصادية إلى عجز في ميزان المدفوعات كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة "كون قدرة الانتاج المحلي مدمرة بشكل كبير وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".

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