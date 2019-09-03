"الأولمبية" تكرم منتخب الطائرة الحاصل على المركز الرابع بكأس العالم للناشئين

كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم الثلاثاء، منتخب الناشئين للكرة الطائرة الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم للناشئين التي أقيمت في تونس.



ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال حفل التكريم الشكر للاعبين والجهاز الفني على تشريف الرياضة المصرية وتحقيق إنجاز تاريخي كنتاج مباشر للدعم المتواصل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المختلفة، والذي انعكس في أكثر من محفل وتجمع رياضي دولي وقاري وإقليمي.



حضر التكريم الدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أحمد عبدالدايم رئيس اتحاد الكرة الطائرة وشريف الشمرلي المدير الفني للمنتخبات وحسن عابد مدير المنتخبات القومية وهويدا مندي مديرة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وحسن الحصري المدير الفني لمنتخب الناشئين ونصر علي المدرب العام وجميع لاعبي المنتخب.