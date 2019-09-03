فولكسفاجن تستثمر 1.5 مليار يورو في شركتها البرازيلية

تعتزم مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات استثمار نحو 1.5 مليار يورو بحلول نهاية العام المقبل في شركتها البرازيلية.

وأوضحت فولكسفاجن اليوم الثلاثاء أن من المجالات المنتظر أن يتم استثمار هذه الأموال فيها هو تطوير سيارة يجري تصنيعها في الشركة البرازيلية ليتم إنتاج أول موديل برازيلي من فولكسفاجن يستند إلى منصة الإنتاج الجديدة المعروفة باسم MQB.

ويجري استخدام هذه المنصة في أوروبا منذ فترة طويلة وهي توفر في تكاليف تطوير السيارات وتسهل خطوات في إنتاجها.

وتعتزم فولكسفاجن إنتاج وبيع السيارة الجديدة القادمة من البرازيل في أسواق أخرى.

يذكر أن إجمالي مبالغ الاستثمارات التي أعدتها فولكسفاجن للبرازيل تمتد على مدار أربع سنوات وكانت الشركة قد وضعت في حسابها ضخ هذه الاستثمارات اعتبارًا من.2016

من جانبه، قال رالف براندشتيتر، المدير التنفيذي للعلامة التجارية في فولكسفاجن: «لقد قمنا بتعزيز استراتيجيتنا الإقليمية من خلال هذه الاستثمارات المعلنة».

ومن المنتظر عرض الموديل البرازيلي في ربيع.2020 كان سوق السيارات في أمريكا اللاتينية قد تجاوز مرحلة صعبة بعد أن عادت المبيعات للاستقرار بحلول بداية العام الحالي.