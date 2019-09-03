خليلوجيتش يضم فضال والتهامي لتشكيلة المغرب

استدعى وحيد خليلوجيتش مدرب منتخب المغرب لكرة القدم الثنائي زهير فضال وأنور التهامي قبل خوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر في غضون أسبوع واحد.

وضم خليلوجيتش فضال مدافع ريال بيتيس والتهامي لاعب ريال بلد الوليد بعد تعذر انضمام ثلاثي الدفاع عمر بوطيب وبدر بانون ومروان سايس وثنائي الوسط المهدي بوربيعة ويونس بلهندة بسبب الإصابة.



ويقيم المغرب معسكرا في مراكش تحت قيادة مدربه الجديد خليلوجيتش قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم الجمعة المقبل ثم النيجر بعدها بأربعة أيام.