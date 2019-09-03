نسمة محجوب تحيي حفل افتتاح مونديال "ناشئات الطائرة" بالإسماعيلية

تحيي الفنانة نسمة محجوب، حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



ومن المقرر أن يقام الحفل في السابعة مساءً، حيث سيتضمن طابور عرض المنتخبات المشاركة في البطولة، ثم فقرة فنية تحييها الفنانة نسمة محجوب، على أن تنطلق مباراة مصر وبورتريكو في الجولة الأولى من الدور الأول في التاسعة مساءً.



وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبا وهي: مصر والبرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو الديمقراطية والصين وكوريا الجنوبية ورومانيا واليابان والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.



وكانت القرعة أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بجانب منتخبات، البرازيل والكاميرون والصين وبورتريكو.



وجاءت المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو.. المجموعة الثانية: إيطاليا - إمريكا - كوريا الجنوبية - كندا - المكسيك.. المجموعة الثالثة: روسيا - الأرجنتين - بيلاروسيا - تايلاند - رومانيا.. المجموعة الرابعة: تركيا - اليابان - بيرو - بلغاريا - الكونغو الديمقراطية.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة.