الأمم المتحدة: الحوثيون ارتكبوا انتهاكات تصل إلى جرائم حرب باليمن

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات تصل إلى جرائم حرب في اليمن، مجددة إدانتها لهذه الانتهاكات.



وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن ميليشيا الحوثي المتمردة قصفت مدنًا باليمن واستخدمت أسلوب حرب أشبه بالحصار، على نحو قد يمثل جرائم حرب، موضحًا أن الحوثيين خطفوا واعتقلوا نساء على مدار العامين الماضيين في اليمن لابتزاز أقاربهن.



جدير بالذكر أن المرأة في اليمن تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي، تتنوع بين القتل والإصابة وفقدان أحد الأطراف فضلا عن السجن والتعذيب، وباتت النساء في ظل انقلاب الحوثيين أكثر ضحايا الحرب جسديًا ونفسيًا.



وأدانت تقارير حقوقية وأممية سابقة انتهاكات ميليشيا الحوثي، خلال السنوات الماضية، التي تتنوع بين القتل والإصابة والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل، كما اتهم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مليشيا الحوثي الإيرانية، بسرقة ونهب المساعدات التي يقدمها لليمنيين، مهددًا بوقف المساعدات في حال لم يكف المتمردون عن ممارساتهم.