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محافظات

محافظ الغربية: الانتهاء من 15 مشروعًا خدميًا بتكلفة 52 مليون جنيه خلال عام

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال محافظ الغربية، إنه تم الانتهاء من 15 مشروعًا خدميًا للري بتكلفة 52 مليونًا و166 ألف جنيه خلال العام الماضي، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية في جميع القطاعات والتأكد من الالتزام بمخططاتها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية للأعمال.

وأضاف السعيد- في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه المشروعات تمثلت في «إنشاء قنطرة حجز على ترعة شرشابة بزفتى - رمي وبناء دبش على بحر شبين بأماكن متفرقة - تدبيش 70 مترًا بترعة المقطع و65 مترًا بترعة الساحل - عمل مشايات لأفمام الترع بدائرة سمنود - أعمال تدبيش على ترعة تطاي وترعة الجعفرية بطول 150 مترًا - إنشاء كوبري معدني على ترعة الساحل - إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة إبيار».

وأشار إلى أن المشروعات تتضمن أيضًا «إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة شوبر - حماية أعشاب على مصرف سماتاى أمام السحارة - إحلال وتجديد أفمام الترع بقطور وبسيون والمحلة - إحلال وتجديد أفمام ومساقي ومصبات الترع بطنطا - تأهيل ترعة العطف بربخ خرساني بهندسة ري قبلي زفتي - تغطية ترعة البدراوي وميت عساس - إنشاء كوبري خرسانة مسلحة على ترعة ميت يزيد أمام قرية سجين - تجديد كوبري على بحر شبين أمام قرية الجعفرية - توريد وتركيب قطع الغيار اللازمة؛ لإعادة تأهيل 19 بئرًا جوفيًا بزمام المحافظة».

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد حصاد عام عمل متواصل من خلال افتتاح عدد من المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة يومية؛ لتوفير كل متطلبات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

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