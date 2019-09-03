عثمان وبلبولة يحاوران إبداع سلوى بكر في الربيع الأول.. 9 سبتمبر

يحتفي منتدى أدب المصريين بتجرية سلوى بكر الإبداعية والفكرية، السابعة مساء الأحد التاسع من سبتمبر 2019 ويناقشها الساردة والناقدة الكبيرة اعتدال عثمان، والأكاديمي الشاعر أحمد بلبولة، كما تتحدث عن تجربتها وأفكارها ومشروعاتها، وذلك في دار ابن رشد الراعي الرئيسي للمنتدى - ٢٦ ش إسماعيل أباظة، بجوار مترو سعد زغلول.



سلوى بكر كاتبة مصرية ولدت في القاهرة في 8 يونيو عام 1949 حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التجارة - جامعة عين شمس - في عام 1972 وليسانس نقد مسرحي عام 1976. عملت كمفتشة تموين منذ عام 1974 وحتى 1980. ثم عملت ناقدة مسرحية وسينمائية لعدة منشورات عربية. في 1985 ركزت على الكتابة الخلاقة المبدعة، ومسرحية. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات. عملت كأستاذ زائر بالجامعة الأمريكية 2001. وعضو لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية الأول - باريس. من أعمالها حكاية بسيطة، مقام عطية، زينات في جنازة الرئيس، العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء. عجين الفلاحة،وصف البلبل أرانب، إيقاعات متعاكسة، البشموري، نونة الشعنونة حلم السنين سواقي الوقت،

شعور الأسلاف، كوكو سودان كباشي، أدمانتيوس الألماسي، من خبز الهناء والشفاء، الصفصاف والآس، وردة أصبهان.



الجدير بالذكر أن، المنتدى يصل إلى محطته الثالثة التي سيناقش فيها أيضًا كاتبات مصريات مؤثرات في الساحة الأدبية؛ ففي يومه الثاني (الإثنين)الروائية منى الشيمي، ويناقشها سلوى بكر، وأبواليزيد الشرقاوي ومحمد السيد إسماعيل وأحمد رجب شلتوت، وفي الثالث (الثلاثاء) الروائية والمسرحية هالة فهمي، ويناقشها مدحت الجيار ونفيسة عبد الفتاح، ومدحت صفوت ويختتم فعالياته بمناقشة الكاتب شعبان يوسف (الأربعاء) وكتابة "لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟" ويناقشه هويدا صالح وفاطمة خير ورباب كمال.