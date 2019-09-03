الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عثمان وبلبولة يحاوران إبداع سلوى بكر في الربيع الأول.. 9 سبتمبر

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:58 م
سلوى بكر في الربيع
سلوى بكر في الربيع الأول
حسام الضمراني
طباعة
يحتفي منتدى أدب المصريين بتجرية سلوى بكر الإبداعية والفكرية، السابعة مساء الأحد التاسع من سبتمبر 2019 ويناقشها الساردة والناقدة الكبيرة اعتدال عثمان، والأكاديمي الشاعر أحمد بلبولة، كما تتحدث عن تجربتها وأفكارها ومشروعاتها، وذلك في دار ابن رشد الراعي الرئيسي للمنتدى - ٢٦ ش إسماعيل أباظة، بجوار مترو سعد زغلول.

سلوى بكر كاتبة مصرية ولدت في القاهرة في 8 يونيو عام 1949 حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال من كلية التجارة - جامعة عين شمس - في عام 1972 وليسانس نقد مسرحي عام 1976. عملت كمفتشة تموين منذ عام 1974 وحتى 1980. ثم عملت ناقدة مسرحية وسينمائية لعدة منشورات عربية. في 1985 ركزت على الكتابة الخلاقة المبدعة، ومسرحية. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات. عملت كأستاذ زائر بالجامعة الأمريكية 2001. وعضو لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية الأول - باريس. من أعمالها حكاية بسيطة، مقام عطية، زينات في جنازة الرئيس، العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء. عجين الفلاحة،وصف البلبل أرانب، إيقاعات متعاكسة، البشموري، نونة الشعنونة حلم السنين سواقي الوقت،
شعور الأسلاف، كوكو سودان كباشي، أدمانتيوس الألماسي، من خبز الهناء والشفاء، الصفصاف والآس، وردة أصبهان.

الجدير بالذكر أن، المنتدى يصل إلى محطته الثالثة التي سيناقش فيها أيضًا كاتبات مصريات مؤثرات في الساحة الأدبية؛ ففي يومه الثاني (الإثنين)الروائية منى الشيمي، ويناقشها سلوى بكر، وأبواليزيد الشرقاوي ومحمد السيد إسماعيل وأحمد رجب شلتوت، وفي الثالث (الثلاثاء) الروائية والمسرحية هالة فهمي، ويناقشها مدحت الجيار ونفيسة عبد الفتاح، ومدحت صفوت ويختتم فعالياته بمناقشة الكاتب شعبان يوسف (الأربعاء) وكتابة "لماذا تموت الكاتبات كمدًا؟" ويناقشه هويدا صالح وفاطمة خير ورباب كمال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

"الأهلى" يكشف الموقف النهائى لرحيل وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

منذ أقل من ساعتين

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

"سيديهات نتنياهو".. تسجيلات صوتية تهز عرش رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

"التعليم": قبول 2578 طالبا وطالبة في مدارس المتفوقين

بروتوكول حكومى أمام "الوزراء" الأسبوع المقبل لاسترداد أموال المعاشات

رئيس "البنك الدولي" تطلب من السيسي دعمها في انتخابات "صندوق النقد"

5 شروط لفصل الموظف المقصّر.. "مدونة السلوك" تكشف التفاصيل

منوعات

سرقة لوحة من أعمال فنان الجرافيتى بانكسى فى باريس

دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض

إلزام المدارس الفرنسية بوضع العلم الوطنى فى الفصول

تراجع الأرباح المجمعة لليابان بسبب الحرب التجارية

كشكول

جامعة الإسكندرية تشارك في أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

"التعليم" تقبل 2578 طالبا بمدارس المتوفقين للعام الدراسي الجديد

دراسة: الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة لأمراض القلب

جامعة الزقازيق: دورة تدريبية عن تربية السمان ضمن خطة تطوير "تل روزن"

إسلام سياسي

عبود الزمر: قُربى من الإخوان علمتنى أن سياستهم لا تطاق

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

وزير الزراعة يكلف “مايسة لطفي” مديرا لمعمل الزراعة العضوية

توفير زى مميز لسائقى القطارات بالسكة الحديد

القوى العاملة: التحول الرقمي يخدم المجتمع بإنجاز أعماله في سهولة ويسر

تعرف على خطوات التصويت في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

الأحد.. «الإسلام وأصول الحكم» على طاولة مركز دال للأبحاث

عثمان وبلبولة يحاوران إبداع سلوى بكر في الربيع الأول.. 9 سبتمبر

«الهناجر» يحتفل بفوز أبنائه بجوائز المهرجان القومى للمسرح

«الثقافة» تسلم شهادات تقدير لعروض المهرجان القومى للمسرح

صفحتنا ع الفيس بوك