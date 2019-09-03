أمريكا تفوز على تركيا 93-92 بكأس العالم لكرة السلة بالصين



فاز المنتخب الأمريكي لكرة السلة على نظيره التركي بنتيجة (93-92) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة العالم 2019، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 15 سبتمبر.



ففي المباراة التي أقيمت بمدينة "شنغهاي" الصينية، تقدمت أمريكا في الربع الأول (26-21) وانتهى الربع الثاني بالتعادل (21-21) وتمكنت تركيا من انتزاع الربعين الثالث والرابع (19-18) و(20-16) على التوالي لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (81-81)، ويمتد اللقاء لوقت إضافي فاز به المنتخب الأمريكي (12-11).

وكان أفضل مسجلي المنتخب الأمريكي، كيمبا ووكر، لاعب بوسطن سلتيكس، بواقع 14 نقطة، بينما أحرز التركي إرسان إيلياسوفا، لاعب ميلووكي باكس، أكبر عدد من النقاط في اللقاء بواقع 23 نقطة.



وارتفع رصيد المنتخب الأمريكي بهذا الانتصار إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة فيما تحتل تركيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط وتأتي التشيك ثالثة بنفس الرصيد لكن بفارق أقل من النقاط واليابان رابعة برصيد نقطتين.



وفي إطار منافسات المجموعة السادسة تغلبت البرازيل على اليونان 79-78، وضمن المجموعة السابعة فازت فرنسا على الأردن 103-64، وبالمجموعة الثامنة حققت ليتوانيا الفوز على حساب كندا 92-69.