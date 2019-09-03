داعية: كفوا ألسنتكم عن أعراض الناس

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الاسلامي، إن ظروف الناس مدفونة في أعماقهم، فإن لم تعرفها فأكرمهم بحسن الظن.



وأضاف الداعية الإسلامي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "DMC"، أنه ليس لك شأن بما لا يعنيك قائلًا "هناك البعض يشغلون بالهم وتفكيرهم بزواج فلانة وطلاق علانة وغيره"، متابعًا، نحن لا يجب أن نحاسب بعضنا البعض ونكف ألسنتنا عن أعراض الناس.



وتابع: "إن كنت تسعى للسعادة فاستقم.. تنل المراد وتغد أول من سما، "ألف الكتابة" وهو بعض حروفها، لما استقام على الجميع تقدّما"، مشيرًا إلى ضرورة الانضباط والاستقامة.

