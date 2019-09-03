رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا بعلوم وتجارة

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في ظروف تهيئ لهم فرص النجاح، وتوفير جميع سبل الراحة لهم والالتزام بقواعد ونظم الامتحانات المعلنة.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، للجان امتحانات التصفية والدور الثاني للدراسات العليا، يرافقه الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني عميد كلية العلوم بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد يونس عميد كلية التجارة.



وأكد المحرصاوي ضرورة مواجهة ظاهرة الغش أثناء الامتحانات بكل حسم، مشيرًا إلى أهمية وجود أستاذ المادة الممتحنة داخل اللجان؛ للإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات حتى يتثنى لهم أداء الامتحانات على أفضل وجه.

