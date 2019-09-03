غدًا.. نظر الطعن على قرارات رئيس جامعة القاهرة في "حفل حماقي"

تستأنف غدًا الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد الحميد هنداوي، نظر الطعن على قرارات رئيس جامعة القاهرة في حفلة حماقي، المرفوع من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس جامعة القاهرة وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قراراته، التي أعلنها على خشبة مسرح الفنان محمد حماقي يوم ١٦ أبريل الماضي.



وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٢٤ لسنة ٧٣ قضائية، أن هذه الواقعة مثلت سابقة تاريخية، أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية - بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الآلاف من الطلاب باعتبارها مفاجآت.



وأشارت الدعوى إلى أن تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج قائلًا "إحنا هنخرجك وخلي الـ5% على جامعة القاهرة".



كما تضمنت القرارات، إعفاء كل طالب لم يسدد المصاريف الجامعية، بالإضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 أبريل وحتى يوم 29 من الشهر ذاته.



وأكدت الدعوى أن القرارات سالفة البيان، التي أصدرها الخشت تمثل إهدار لكل القيم والأعراف الجامعية، وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون؛ لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة، وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب كل الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية، وإساءة استعمال السلطة، والانحراف بها، وتمثل إهدارًا صارخًا للمال العام.