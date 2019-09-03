السعودية تدين الهجوم الانتحارى على المجمع السكنى فى كابول

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعًا سكنيًا يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية في العاصمة الأفغانية "كابول"، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد العنف والإرهاب والتطرف.

