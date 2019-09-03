الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 الموافق 04 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. انتهاء تنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 04:55 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 179 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي «2019-2020»، وأنه يمكن للطلاب إدخال أو تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأربعاء.

وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.

وأضاف أنه يمكن للطلاب إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، وأنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية "قويسنا"، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية".

وأوضح أن الكليات الجديدة تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

"الأهلى" يكشف الموقف النهائى لرحيل وليد أزارو

منذ حوالي 15 ساعة

إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى لمدة 3 شهور

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

منذ أقل من ساعتين

فيديو.. طريقة التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ

ads

الصور

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

الأكثر قراءة

قائمة مشروعات العاصمة الإدارية الأكثر مبيعا خلال 3 أشهر

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

أيام زمان

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

الصحة

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

دراسة: الإفراط في تناول الخضروات والفاكهة قد يضر بالصحة

الرئيس نيوز

بوروخوفا.. 8 معلومات عن أول من ترجم القرآن للروسية

"أبوستيت" يكلف مايسة لطفي مديرا لمعمل الزراعة العضوية

نائبة: مناقشة مشاريع قوانين "الأحوال الشخصية" في دور الانعقاد القادم

لاعب الجودو محمد عبدالعال هدف مصري جديد لهجوم الإعلام الإسرائيلي

منوعات

سرقة لوحة من أعمال فنان الجرافيتى بانكسى فى باريس

دراسة: تلوث الهواء يقلل كمية أشعة الشمس التي تصل إلى سطح الأرض

إلزام المدارس الفرنسية بوضع العلم الوطنى فى الفصول

تراجع الأرباح المجمعة لليابان بسبب الحرب التجارية

كشكول

"المرجعية الدينية لمن تكون ؟".. ندوة للطلاب الوافدين بمنظمة خريجي الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية بكليتي العلوم والتجارة

"شنايدر إلكتريك" تستضيف أوائل الثانوية العامة في مصنعها بمدينة بدر

انفوجراف.. 12 معلومة عن أول مدرسة لـ "صناعة المجوهرات والحلي" بالشرق الأوسط

إسلام سياسي

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية

واشنطن تعلن استهدافها خلايا تنظيم القاعدة في سوريا


زيت وسكر

وزير الزراعة يكلف “مايسة لطفي” مديرا لمعمل الزراعة العضوية

توفير زى مميز لسائقى القطارات بالسكة الحديد

القوى العاملة: التحول الرقمي يخدم المجتمع بإنجاز أعماله في سهولة ويسر

تعرف على خطوات التصويت في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

مقالات الرأي
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
محمد العسيري
البلد الكبير
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
المزيد

الثقافة

الخميس.. تخريج الدفعة 9 من "بيت جميل للحرف التقليدية" بالفسطاط

منها "إليف شفق".. 6 روايات بالقائمة القصيرة للبوكر البريطانية

التكوين تطرح النسخة العربية لــ"علم النفس السياسي"

محمد عفيفى يناقش "رسائل من مصر" بأتيليه القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك