غدًا.. انتهاء تنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية

أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 179 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي «2019-2020»، وأنه يمكن للطلاب إدخال أو تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الأربعاء.



وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري.



وأضاف أنه يمكن للطلاب إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، وأنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية "قويسنا"، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية".



وأوضح أن الكليات الجديدة تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.