"ستموت فى العشرين" يحقق جائزة فى مهرجان البندقية

حقق الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلا نجاحًا منقطع النظير في الدورة الـ76 من مهرجان البندقية السينمائي، حيث وقف النقاد والجمهور لدقائق تحية للفيلم.



وحصل الفيلم على الجائزة الأولى له من مؤسسة "أدفنتاج" الإيطالية التي تمنح جوائز للأفلام المتميزة على هامش مهرجان البندقية، وينافس الفيلم في المهرجان، الذي يمثل عرضه العالمي الأول، على جائزتي "أيام المؤلف" و"العمل الأول".



وقد منحت "أدفنتاج" الفيلم الجائزة كونه الفيلم الإفريقي الأكثر تأثيرًا في المهرجان، وستتم مراسم تسليم الجائزة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء في فندق إكسلسيور، ليدو، فينيسيا.



وتدور أحداث الفيلم في قرية سودانية، حينما تضع امرأة ابنها "مزمل" بعد أعوام من الانتظار، إلا أن نبوءة صوفية تقول إن الطفل سوف يموت حينما يبلغ الـ20، فتمر السنوات ويكبر "مزمل" وهو محاط بنظرات الشفقة، التي تجعله يشعر وكأنه إنسان ميت يعيش في ثوب آخر حي، وتستمر الأحداث حتى يعود سليمان إلى القرية، بعد أن عمل مصورًا سينمائيًا في المدينة بعيدا عن المعتقدات الصوفية للقرية. وهنا يرى مزمل العالم بشكل مغاير تماما، من خلال جهاز قديم لعرض الأفلام السينمائية يقتنيه سليمان. وسرعان ما تبدأ شخصية مزمل في التغير بصحبة سليمان، ويتنامى الشك لديه يومًا بعد يوم حول صدق النبوءة المشؤومة.



أما الأم، فتحاول بكل ما أوتيت من طاقة، أن تمنع وقوع النبوءة، وتستمر أحداث الفيلم حتى يبلغ عيد ميلاده العشرين، فيصبح في ذلك اليوم الذي يغتاله فيه الشك والحيرة بين الموت وركوب الحافلة التي تنقله إلى عالم يملؤه الشغف كي يتعرف عليه.