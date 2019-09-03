وزير الرياضة يلتقي المنتخب الأوليمبي في معسكره بالقاهرة

التقى وزير الشباب والرياضة الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب، ولاعبي المنتخب الأوليمبي، بإستاد القاهرة، برفقة اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، والدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والكابتن أحمد عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ضمن استعداداته للمباراة الودية مع المنتخب الأوليمبي السعودي، استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020.



وأعرب الوزير للاعبين عن ثقته في هذا الجيل من المنتخب وقدرته على تحقيق أفضل الإنجازات، وتخطي التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم تحت 23 سنة والتي ستستضيفها مصر في نهاية هذا العام، مؤكدًا أن شباب هذا الجيل الجديد يتحمل مسئولية حمل راية مستقبل الكرة المصرية كونهم يشكلون فريقًا متميزًا بقيادة المدرب شوقي غريب وجهازه المعاون، كما أكد توفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج.



وطالب الوزير أعضاء المنتخب الأوليمبي بضرورة بذل أقصى جهد ممكن خلال معسكراتهم واستعداداتهم لإسعاد جماهير الكرة المصرية في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمنتخبات الوطنية، والتي ستشارك في الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 والتي تعد أكبر حدث رياضي سوف يشهده العالم خلال العام المقبل وتعمل الوزارة على توفير وتسخير كافة إمكاناتها لمختلف الاتحادات المشاركة في مختلف الألعاب.