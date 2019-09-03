بدء تطوير مركز شباب نجريج بتكلفة 18.6 مليون جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، البدء في أعمال تطوير مركز شباب نجريج بتكلفة 18.6 مليون جنيه، وذلك بأعمال حفر السور وإنشاء معلب قانوني منجل، وإنشاء وحدة مدرجات سعة 350 فردًا، وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية وتنسيق الموقع العام للمركز.



ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيسي وتجهيزه وقاعات اجتماعات بحيث يكون جاهزًا لاستقبال أهالي المركز بعد انتهاء أعمال التطوير.



يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب بالمحافظات، وتوفير كل الأنشطة الرياضية والثقافية بها.



وأكد مسئولو الشباب والرياضة، أن الفترة الزمنية للانتهاء من أعمال التطوير 8 أشهر.