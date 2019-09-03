انكماش قطاع المصانع الأمريكي للمرة الأولى منذ 2016

أظهر تقرير للصناعة صدر اليوم الثلاثاء، انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في أغسطس الماضي، للمرة الأولى منذ 2016 وسط مخاوف بشأن اقتصاد عالمي آخذ بالضعف وتصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



وقال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى 49.1، مسجلًا أدنى مستوياته منذ يناير 2016.



بالمقارنة، كان الرقم 51.2 في يوليو، وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قراءة تبلغ 51.1 لشهر أغسطس.