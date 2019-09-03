تحصين وعلاج الماشية والدواب فى كفرالشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ، ممارسة مديرية الطب البيطري العديد من الأنشطة تحت إشراف وكيل الوزارة، مدير عام الطب البيطري الدكتور عبدالحكيم أبوإسماعيل.



وأضاف المحافظ، أن نشاط الرعاية والعلاج تم لـ10 آلاف و662 حيوانًا من بينها "5807 أبقار، و2716 جاموسة، و1489 غنمة، 628 دابة " كما تم نشاط الرعاية التناسلية لـ450 من بينها "275 بقرة، و71 جاموسة، و21 غنم، وفي حالات أمراض الولادة ومضاعفتها 12 بقرة، و2 جاموسة.



وفي علاج الأمراض الإنتاجية لأمراض الضرع وحديثي الولادة "52 بقرة، و17 جاموسة"، وبلغ إجمالي نشاط التلقيح الاصطناعي 258 حيوانًا، من بينها 213 بقرة، و45 جاموسة، كما بلغ إجمالي حالات علاج أمراض الدواجن 9580 طائرًا، من بينها علاج " 8050 دجاجة، و1130 بطة، و170 رومي، و230 أرنبًا ".



وبلغ إجمالي تحصينات الدواجن 35 ألفًا و610 طيور، من بينها تحصين " 30 ألفا و470 هتشنر، و3140 جمبورو، و110 تسمم دموي أرنبي فيروسي"، وتمت مكافحة إنفلونزا الطيور في قطاع المزارع، وتم إصدار تصريح نقل طيور، وتم نقل 1800 طائر، وتم تحصين 71 ألفًا و532 طائرا في قطاع الأهالي".