المفوضية الأوروبية: انسحاب بريطانيا سيتم في موعده

أكدت المفوضية الأوروبية، أنها على قناعة بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيتم في موعده، في 31 أكتوبر القادم، وأن هناك عدة احتمالات لإتمام هذا الأمر.



وأوضحت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي مينا أندريفا، في تصريح أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن بروكسل كانت ولا تزال تفضل أن تترك لندن التكتل الموحد بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين في نوفمبر العام الماضي، لكن المؤسسات والدول الأوروبية لا تستبعد أن يتم الانسحاب دون اتفاق، ومن هنا سنطلق غدًا نداءً جديدًا للمؤسسات والشركات والمواطنين في أوروبا ليكونوا جاهزين.



وتطرقت "أندريفا" إلى المحادثات الجارية حاليًا بين الطرفين الأوروبي والبريطاني على المستوى التقني، مشيرة إلى أنها لا تهدف إلى البحث عن بدائل للاتفاق المبرم بينهما، بل إلى إيجاد مقترحات محددة بشأن شبكة الأمان، التي يعترض عليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لكن المتحدثة شددت على أن أى مقترحات قادمة من لندن يجب أن تتوافق مع نص الاتفاق لتكون مقبولة أوروبيًا.



أما بشأن المحادثات الجارية حاليًا بين الطرفين فقد بدت المتحدثة شديدة التحفظ، مكتفية بالتأكيد بأن العودة للحوار لهى أمر جيد بحد ذاته، وأن بروكسل لا تزال تنتظر مقترحات من لندن بشأن رؤية الأخيرة لبدائل عملية وفعالة لشبكة الأمان.



ومن المقرر أن تبحث المفوضية الأوروبية- خلال اجتماعها الأسبوعي غدًا الأربعاء- آخر تطورات بريكست، بحضور رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه.



وكانت مصادر عديدة قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي بصدد تعديل مجموعة من قوانينه النافذة بشكل يسمح بتقديم مساعدات مالية عاجلة للدول التي ستتأثر بخروج بريطانيا دون اتفاق.